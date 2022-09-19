العائلة الملكية بعد انتهاء مراسم تشييع جثمان الملكة: هكذا يسر الله أن يخرج من الحياة العابرة لرحمته الإلهية

كتب محمد تهامى زكى

قال حساب العائلة الملكية البريطانية، عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الاثنبن، إن الله عز وجل يسر أن يخرج من هذه الحياة إلى رحمته الإلهية الملكة إليزابيث الثانية بنعمة الله.

ونشر حساب العائلة الملكة عبر انستجرام صورا من تشييع جثمان الملكة، صحبها بتعليق: "هكذا يسر الله عز وجل أن يخرج من هذه الحياة العابرة إلى رحمته الإلهية الملكة إليزابيث الثانية بنعمة الله، بحمد الله في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملكة ممالكها ومناطقها الأخرى، رئيسة الكومنولث، المدافعة عن الإيمان، وسيادة أسمى وأنبل وسام الرباط".

وبعد انتهاء صلاة الوداع الأخيرة على الملكة إليزابيث الثانية فى كنيسة القديس جورج فى قلعة وندسور، شوهد نعشها وهو يتم إنزاله إلى القبو الملكى أسفل الكنيسة، حيث سيتم دفنها إلى جوار زوجها دوق إدنبرة، الأمير فيليب ووالدها الملك جورج، ووالدتها الملكة الام ورماد شقيقتها مارجريت.

وخرج الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا ، بعد أن تحدثا إلى رئيس أساقفة كانتربرى جاستن ويلبي وعميد وندسور، وتبعه أفراد آخرون من عائلته ، كالأميرة آن والأمير إدوارد والأمير أندرو - إلى جانب وريث العرش الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري.

وستعود العائلة في الساعة 8.30 مساءً الليلة لحضور جنازة أخيرة خاصة بعيدًا عن الكاميرات حيث ستدفن الملكة، وغادر الملك مع كاميلا وتبعه أقاربه في سيارات منفصلة.