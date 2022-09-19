الصحة تطلق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات الأقصر والقاهرة والإسماعيلية والبحيرة والمنيا والشرقية ومطروح والدقهلية .