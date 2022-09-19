اليوم السابع
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السيطرة على حريق أعلى سطح منزل بقنا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:01 م
السيطرة على حريق أعلى سطح منزل بقنا حريق - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات أعلى سطح منزل بقرية الحبيلات الغربية بمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة علي حريق نشب في مخلفات أعلى سطح منزل بقرية الحبيلات الغربية التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، بمنزل ملك سعيد عبد الحميد.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة علي الحريق قبل امتداده للاماكن المجاورة





 


حريق بقنا

حريق الحبيلات

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الحماية المدنية

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