الرعاية الصحية: إطلاق خدمات طبية تفاعلية جديدة تحت مظلة التأمين الشامل

كتب ــ وليد عبد السلام

أعلنت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل ، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق خدمات طبية تفاعلية جديدة للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الخدمات الطبية التفاعلية، تهدف إلى تقديم خدمة متكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات على أعلى مستوى، وزيادة معدلات رضائهم عن الخدمات المقدمة، وتيسير التواصل مع المنتفعين، علاوة على مواكبة التقدم التكنولوجي والثورة الإتصالية الهائلة من خلال إتاحة منظومة تواصل متكاملة مع المواطنين، وتلبية متطلباتهم وتطلعاتهم نحو الحصول على أفضل خدمة ورعاية صحية بكل سهولة ويُسر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، رقم (17)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وبعضوية المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث، من أجل تسريع وتيرة تطبيق المنظومة، وامتدادها إلى كافة المحافظات، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في مدة أقل من 8 سنوات قادمة، بما يسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، عن زيادة أعداد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، لافتًا إلى أن ذلك يعكس ثقة المواطنين في المنظومة، ونجاح تطبيقها على أرض الواقع، ويؤكد العائد الصحي والإنساني الضخم لها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على ضرورة استمرار الحملات التوعوية للمواطنين حول أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل، وخدماتها ومميزاتها، كما وجه بوضع خطة توعوية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حول الخدمات الطبية التفاعلية الجديدة، والتي سيتم إتاحتها تحت مظلة المنظومة لتصبح أكثر كفاءة، وتعزيز ثقة المواطنين بأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر.

وناقش الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة سياسات الموافقات المسبقة بين الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تختص بمراجعة قائمة وإجراءات الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقًا للضوابط المعمول بها، وذلك لإتاحة كافة السبل لتيسير إجراءات إصدار الموافقات المسبقة، مما ييسر حصول المنتفعين على الخدمات الطبية والعلاج الدوائي بشكل أسهل وأسرع.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لمتابعة نقل الموازنات والأصول وغيرها، في كل محافظة يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وذلك بما يسهم في سرعة التشغيل الرسمي للمنظومة بالمحافظات، بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبي لها.

وتابع: أنه سيتم تفعيل فروع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث بمحافظة جنوب سيناء، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

وأشار المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال الاجتماع، إلى ارتفاع معدلات سداد اشتراكات منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مضيفًا أنه خلال الفترة القادمة سيتم إتاحة خدمة التسجيل بالتأمين الصحى الشامل من خلال بوابة مصر الرقمية للراغبين في التسجيل الإلكتروني، إضافة إلى أنه جاري الاتفاق على توفير منافذ بمكاتب الهيئة العامة للبريد تتيح خدمة التسجيل للمواطنين بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك علاوة على منافذ تسجيل المواطنين بمراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن المنظومة.

ولفت، الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى ازدياد أعداد المنشآت الصحية الحاصلة على درجة التسجيل والاعتماد، يومًا بعد يوم، مما يعكس تضافر وتكاتف جهود الجميع لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشجيع الانضمام إليها، ومطابقتها لأحدث معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، الركيزة الأساسية في نجاح تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

وأكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة، لافتًا إلى بذل أقصى جهد لاستكمال نجاحات المنظومة، وامتدادها إلى كافة محافظات مصر، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين هيئات التأمين الصحي الشامل الثلاث، وتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات