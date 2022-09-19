وقال بايدن -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إنه أبلغ نظيره الصينى بأن انتهاك العقوبات سيكون (خطأ فادحًا)، لكنه أوضح أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات إلى أن بكين دعمت الحرب الروسية بشكل نشط من خلال مبيعات أسلحة.

وذكر بايدن أنه وجه هذا التحذير خلال مكالمة هاتفية تمت عقب لقاء أجراه شي مع الرئيس الروسي خلال الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير الماضي.

وأضاف بايدن "اتصلت بالرئيس الصيني ليس للتهديد على الإطلاق، قلت له فقط... إنه إذا كنت تعتقد أن الأمريكيين وسواهم سيواصلون الاستثمار فى الصين مع انتهاكِك للعقوبات المفروضة على روسيا، فأعتقد أنك ترتكب خطأ فادحًا".