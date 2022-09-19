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الدفاع الروسية: كتيبة أوكرانية فقدت أكثر من نصف أفرادها فى دونيتسك

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:00 ص
الدفاع الروسية: كتيبة أوكرانية فقدت أكثر من نصف أفرادها فى دونيتسك اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف أن واحدة من كتائب "غيدار"القومية التابعة للواء 53 الميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك فقدت أكثر من نصف أفرادها نتيجة للأعمال القتالية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية،  أنه في منطقة زايتسيف في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقدت الكتيبة 24 من تشكيلات غيدار القومية التابعة للّواء 53 الميكانيكي أكثر من نصف أفرادها".

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية،  أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية قررت سحب بقايا الوحدة إلى منطقة "تشاسوف يار" في دونيتسك.

 


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