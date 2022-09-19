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الداخلية: إحباط محاولة نقل وتهريب 2500 طربة حشيش بالسويس

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:14 م
الداخلية: إحباط محاولة نقل وتهريب 2500 طربة حشيش بالسويس جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى نقل وتهريب كميات من مخدرى (الحشيش – الهيدرو) من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائه.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)..وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (18٫750٫000جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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