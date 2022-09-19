وأوضح الجيش، فى بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء في عملية عسكرية مشتركة نفذها الجيش الوطني والسكان المحليون في تلك المنطقة.

وفي سياق متصل، تمكن الجيش الصومالي من تصفية 9 من مليشيات الشباب المتطرفة في عملية عسكرية نفذها في منطقة ورمحن بمحافظة شبيلى السفلى، مضيفا أنه وخلال تنفيذ العملية في منطقة ورمحن أصيب 3 من قوات الجيش .

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الجارية في عموم محافظات البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 200 من عناصر مليشيات الشباب المتمردة، وتحرير 30 منطقة التي كانت تخضع لسيطرتهم .