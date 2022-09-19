اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الجوازات" تستقبل كبار السن والحالات المرضية لإنهاء أوراقهم

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:56 ص
"الجوازات" تستقبل كبار السن والحالات المرضية لإنهاء أوراقهم تسهيل الخدمات لكبار السن _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم. 
 
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.  
 
وأكدت الداخلية مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
 
 

الداخلية

حوادث

اخبار الداخلية

حملات امنيه

وزارة الداخلية

ضبط متهمين

الأمن العام

أخبار الحوادث

حملات مرورية

حملات تموينية

أخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة