اليوم السابع
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الجمعية الشرعية تنظم 3 قوافل طبية للشيخ زويد بشمال سيناء والكشف على 1006 حالات

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:28 ص
الجمعية الشرعية تنظم 3 قوافل طبية للشيخ زويد بشمال سيناء والكشف على 1006 حالات جانب من عمل القافلة
كتب ـ لؤى على

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نظمت الجمعية الشرعية الرئيسية، ثلاث قوافل طبية وغذائية إلى منطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ضمت مجموعة من الأطباء في تخصصات مختلفة، وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وبحضور الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء.
 
وقال مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، إن هذه القوافل الثالثة إلى منطقة منطقة الشيخ زويد والقرى المجاورة لها بمحافظة شمال سيناء، تأتى إنطلاقًا من واجب الجمعية الشرعية الوطنى، ودورها الأصيل فى تنمية الإنسان ورعايته، وهدفها النبيل فى إدخال البسمة  والتخفيف عن كاهل غير القادرين.
 
وأوضح أمين عام الجمعية الشرعية، أن هذه القوافل تأتى فى إطار مشاركة الجمعية  فى مبادرة دعم العائدين لمنازلهم بالشيخ زويد بشمال سيناء، والتى شاركت الجمعية فى إطلاقها  بمقر وزارة التضامن، استنادًا لخبراتها المتميزة وتجاربها الناجحة في ملفات حفر الآبار ومحطات المياه- القوافل الطبية- عيادات متحدي الإعاقة- حاضنات التعليم والمشروعات متناهية الصغر.
 
وأشار إلى أن القوافل الثلاثة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1006 حالات شملت التحاليل الطبية والأشعات المطلوبة، وذلك بمقر مستشفى الشيخ زويد المركزى فى تخصصات: (أطفال –جلدية وتناسلية- باطنة وقلب– عظام ورماتيزم – مخ وأعصاب أطفال - رمد - أنف وأذن) إضافة لإجراء العديد من العمليات الجراحية وتحويل العديد من الحالات لمستشفيات ومراكز الجمعية بالقاهرة.
 
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إقبال على القافلة الطبية
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قافلة طبية
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جانب من القافلة الطبية 
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جانب من عمل القافلة 


الجمعية الشرعية

الشيخ زويد

شمال سيناء

قافلة طبية



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