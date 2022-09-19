اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل أثناء اللعب أمام منزله في العجوزة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:28 م
التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل أثناء اللعب أمام منزله في العجوزة حملة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طفل صعقا بالكهرباء في العجوزة، وتوصلت تحريات رجال المباحث وأقوال شهود عيان، أن الطفل خلال اللهو بالشارع أمام منزله، لامس سلكا كهربائيا، ما أسفر عن مصرعه. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال والد الطفل، ولم يشتبه في وفاة ابنه جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وباشرت التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهرباء في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، وتوصلت التحريات أن الطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، أصيب بصعق كهرباء أثناء اللعب أمام منزله، حيث لامس سلك كهرباء مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مصرع طفل

امن الجيزة

قسم العجوزة



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