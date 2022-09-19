البحث العلمى: رأس مال الشركات المتحكمة فى اقتصاد العالم من الملكية الفكرية

كتب محمد صبحى

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى ، إن الملكية الفكرية هى الأكثر قيمة فى الشركات الكبرى على مستوى العالم، وأن رأس مال الشركات الكبرى المتحكمة فى الاقتصاد العالمى هى من الملكية الفكرية، متابعا: وأولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالملكية الفكرية، ووضعتها على قائمة الأولويات، وتهدف خطة 2030 لخلق مجتمع مبتكر يتميز بوجود سياسة مختلفة.

وأضاف الدكتور محمود صقر خلال كلمة له بالمؤتمر المنعقد الآن بجامعة القاهرة، على هامش استعداد إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بحضور مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وعدد من القيادات بوزارة التعليم العالى والوزارات المختلفة ، تعد أكاديمية البحث العلمى أحد الجهات الفاعلة فى منظومة التكنولوجيا والابتكار وبيت الخبرة الوطنى ووعاء الفكر المعنى بالتخطيط الاستراتيجى وتقديم الاستشارات العلمية المجردة للحكومة وصناع القرار بشأن القضايا المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والداعم الأكبر اللحاضنات التكنولوجية وحماية الملكية الفكرية ومتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أطلقت الأكاديمية عدد من المشروعات والمبادرات لجعل توطين التكنولوجية ودعم المبتكرين ورواد الأعمال .

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن من ضمن مبادرات الأكاديمية، برنامج جامعة الطفل، وبرنامج بنك الابتكار المصرى، والمرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبرنامج انطلاق، الذى يعتبر البرنامج الحكومي الأكبر لأن يغطى و يشتمل على 24 حاضنة تكنولوجية عامة ومتخصصة ووفرت مئات من فرص العمل وبرنامج التحالفات التكنولوجية والمعرفة لربط البحث العلمى بالصناعة واستخدام التكنولوجيا فى الأمور المختلفة.