الأسهم القطرية تقود هبوط بورصات الخليج لليوم الثانى على التوالى

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، للجلسة الثانية على التوالي، على رأسها المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.67% خاسرًا 218.33 نقطة ليغلق عند مستوى 12860.80 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.09% خاسرًا 125.85 نقطة ليغلق عند مستوى 11446.33 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.73% خاسرًا 355.57 نقطة ليغلق عند مستوى 20230.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 125 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الأدوية بنسبة 4.03%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.51%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.9%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.73%، ثم قطاعي التأمين، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.71%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.68%، فيما ارتفع قطاعي المرافق العامة، والإعلام والترفيه بنسبة 2.04%، 1.83%، على التوالي.

وقفز 51 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ولاء" بنسبة 9.78%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 3.12%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 3%، وتراجع 157 سهمًا على رأسها سهم "أكوا باور" بنسبة 7.30%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 7.14%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 7.04%، فيما تصدر سهم "معادن" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 434 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.81% خاسرًا 61.82 نقطة ليغلق عند مستوى 7524.66 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.74% خاسرًا 62.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8396.53 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.09% خاسرًا 62.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5709.34 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.99% خاسرًا 59.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5927.67 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 124.1 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10211 صفقة، وهبط 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 5.38%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.44%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.47%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.36%، ثم قطاعي الصناعة، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.28%، 1.23%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاعي العقار، والمواد الأساسية بنسبة 0.95%، 0.9%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.61%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.25%.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.43% خاسرًا 15.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3474 نقطة، وبلغ حجم التداول 114.9 مليون سهم محققة ما قيمته 277 مليون درهم من خلال تنفيذ 5228 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.53%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والعقارات بنسبة 0.99%، 0.94%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع البنوك وحيدًا بنسبة 0.48%.

وقفزت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.68%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.10%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.05%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.7 مليون ورقة بقيمة 104.5 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.159% خاسرًا 118.25 نقطة ليغلق عند مستوى 10086.37 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.141 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 670.1 مليون سهم، بقيمة 2.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 17 ألف صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.40%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.24%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.98%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 0.89%، 0.86%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 7.45%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 9.68%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 8.82%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 7.83%، وتراجع 37 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.81%، ثم سهم "غذاء القابضة" بنسبة 6.51%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 4.83%، فيما تصدر سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 542.3 مليون درهم.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.08% خاسرًا 1.59 نقطة ليغلق عند مستوى 1936.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 546.2 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة انخفاض 15.04% بضغوط هبوط سهم بي إم إم آي بنسبة 0.67%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 8.06% بضغوط هبوط أسهم بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.11%، 1.03%، 0.4%، على التوالي، وهبط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.67%.

فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 4.61% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 2.7%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 3.80% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 2.33% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.67% خاسرًا 218.33 نقطة ليغلق عند مستوى 12860.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 119.9 مليون سهم بقيمة 423.4 مليون ريال عبر تنفيذ 14.7 ألف صفقة، وتراجع 39 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.88%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.33%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاعي العقارات، والتأمين بنسبة 0.79%، 0.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%.