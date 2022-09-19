إنقاذ حياة امرأة ابتلعت 55 بطارية فى أيرلندا

وكالات

نجح أطباء في مستشفى جامعة سانت فنسنت بالعاصمة الأيرلندية دبلن في إنقاذ حياة امرأة ابتلعت 55 بطارية.

وكشف الأطباء أن السيدة العجوز دخلت إلى المستشفى بحالة حرجة إثر قيامها بهذا التصرف الغريب وغير المبرَّر، وفق موقع "ساينس أليرت" المتخصص في الشؤون العلمية

وأوضحوا أنه بمجرد إجراء الأشعة السينية على جسدها تبين وجود 55 بطارية AA وAAA في بطنها وقولونها.

ولفتوا إلى أن المرأة أصيبت بتقلصات في المعدة وانتفاخ بسبب وزن البطاريات التي ابتلعتها.

وأجرى الأطباء للسيدة عملية جراحية لانتشال 46 بطارية، بعدما طرد جسمها 5 بطاريات، وسحبوا 4 بطاريات من القولون.

وأكدوا أنها ستعود لممارسة حياتها بصورة طبيعية، إذ إن ابتلاعها للبطاريات لم يؤثر في جهازها الهضمي، مشيرين إلى عدم علمهم بالسبب الذي دفعها إلى الإقدام على ذلك.

وأشاروا إلى أن ابتلاع البطاريات أمر خطير ويمكن أن يسبب مشكلات كبرى، أهمها: إصابة الغشاء المخاطي، والانثقاب بالجسد.