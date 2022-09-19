إغلاق الطرق فى لندن من أجل جنازة الملكة إليزابيث..ومتوقع حضور مليونى شخص

كتبت شيماء عبد المنعم

بدأت الشرطة البريطانية إغلاق الطرق فى لندن هذا الصباح قبل جنازة الملكة إليزابيث، حيث تم تحذير سائقى السيارات بتجنب القيادة فى أجزاء من العاصمة، وسط واحدة من أكبر عمليات النقل فى بريطانيا فى التاريخ، حسبما ذك موقع الديلى ميل.



اغلاق الشوارع

وبدأ إغلاق الطرق فى الظهور من الساعة 6 صباحًا اليوم على A4 و A30 فى غرب لندن باتجاه وندسور، مع إغلاق كامل فى كلا الاتجاهين بعد الساعة 10 صباحًا، والتى من غير المحتمل رفعها حتى المساء.



اغلاق الطرق

سيتم أيضًا إغلاق العديد من الطرق المحلية، ويُنصح الأشخاص الذين يتطلعون إلى القيادة فى وسط وغرب وجنوب غرب لندن بالتحقق قبل السفر، والسماح بوقت إضافى وتوقع تأخيرات طويلة.



تشديدات أمنية

وستتأثر طرق الحافلات أيضًا بشدة مع تحويل العديد من الطرق أو التوقف عن وجهاتها، ومن المتوقع أن يزور العاصمة ما بين مليون ومليونى شخص لحضور الجنازة التى تبدأ فى الساعة 11 صباحًا.



منتظرو الجنازة

وتشهد العاصمة البريطانية لندن مراسم دفن جثمان الملكة إليزابيث، ورصدت الإحصاءات أن مليونى شخص قد وصلوا لمشاهدة جنازة الملكة إليزابيث، حيث استعد 10000 من ضباط الشرطة للمشاركة فى تأمين موكب الجنازة بطوق أمنى بطول 12 ميلاً، كجزء من أكبر عملية أمنية على الإطلاق تنفذها شرطة لندن،وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز صورا.

ومن المتوقع أن تكون الجنازة هى أكثر الأحداث التى يتم بثها التلفزيون على الإطلاق، كما أنه من المتوقع اصطفاف عشرات الآلاف فى الشوارع لتوديع الملكة، التى سادت لأكثر من 70 عامًا قبل وفاتها فى بالمورال الخميس الماضى، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تتوجه أنظار العالم إلى العاصمة البريطانية لندن لمتابعة جنازة الملكة إليزابيث الثانية التى تقام الإثنين بعد مضى 10 أيام على وفاتها، ويشارك فى الجنازة العشرات من قادة وملوك العالم، كما يعمل على تأمينها آلاف من رجال الشرطة والعسكريين البريطانيين.

ونشرت وكالة أسوشبتدبرس الأمريكية أبرز الأرقام الخاصة بجنازة الملكة الراحلة على النحو التالى 2000 هو عدد الضيوف والوجهاء الذين سيتواجدون فى كنيسة ويستمنستر للمشاركة فى الجنازة الرسمية، بدءا من الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة الملكية الآخرين إلى قادة العالم ووفى مقدمتهم الرئيس الأمريكى جو بايدن وأفراد من الجمهور البريطانى الذين ساعدوا فى مكافحة وباء كورونا و800 ضيف يشاركون فى صلاة لاحقة فى كنيسة سان جورج فى قلعة وندسور.