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إعادة فتح الصيد بمياه البحر الأحمر بعد وضع الضوابط الجديدة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 04:37 م
إعادة فتح الصيد بمياه البحر الأحمر بعد وضع الضوابط الجديدة.. اعرف التفاصيل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قرر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين ، خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية الصيادين إعادة فتح الصيد للصيادين والصيد للهواة عقب توقف الصيد لمدة أربعة أشهر وذلك بعد وضع الضوابط اللازمة للحفاظ علي الثروة السمكية بالبحر الاحمر وعدم تعرضها للاستهلاك غير المقنن.
 
ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، توجيهاته سكرتير عام المحافظة اللواء محمد البنداري، بصرف تعويضات مالية للصيادين عن فترة وقف عمليات الصيد  داخل نطاق البحر الأحمر خلال فترة تكاثر الأسماك . 
 
وأشار المحافظ، إلى أنه يعلم جيداً بأن قرار وقف الصيد يؤثر علي حياة الصيادين  وظروفهم المعيشية ، لذلك سيتم صرف مبلغ 3 مليون جنيه تعويضاً  لكل الصيادين الذين لديهم رخصة صيد داخل البحر الأحمر ، بالإضافة الي وضع مليون جنيه تحت حساب جمعية الصيادين  تحت الطلب تحسباً لوجود أي طارئ أو أعمال وقف صيد غير متوقعة .
 
ومن جانبه وجه عصام مصطفي، مدير عام الثروة السمكية بالبحر الاحمر، الشكر للواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لما يبذله من مجهود للحفاظ علي البيئة البحرية وتطلعه الدائم لاستقرار احوال الصيادين بمدن المحافظة .
 

 
 

 


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فتح الصيد

تعويضات للصيادين



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