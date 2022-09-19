اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوي

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:21 ص
إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوي حادث سير - أرشيفية
عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف.
 
وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى  لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث، وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.
 
 
 

امن القاهرة

حادث مرورى

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