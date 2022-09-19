إسقاط اتهامات بالإرهاب ضد رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان

وكالات

أمرت محكمة باكستانية بإسقاط تهم الإرهاب التي وجهتها الشرطة لرئيس الوزراء السابق عمران خان بناء على مزاعم بتهديد قاضية ومسؤولين رفيعي المستوى بالشرطة.

وحسب موقع البيان الإماراتى، قال علي ظفر محامي خان إن لجنة من قاضيين بالمحكمة العليا في إسلام أباد برئاسة كبير القضاة أثر مينالله أصدرت الحكم بينما قبلت استئناف خان بسحب اتهامات الإرهاب.

وقال المحامي إن رئيس الوزراء السابق سوف يحاكم بموجب القانون العادي في البلاد في نفس القضية.

ويخفف الحكم جزئيا مخاوف لاعب الكريكت السابق الذي تحول لسياسي بينما يواجه قضايا عدة منذ أطيح به من السلطة في أبريل عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان اقترحه ائتلاف المعارضة حينها.

وبشكل منفصل، من المقرر أن تنظر المحكمة العليا فى اتهام خان رسميا بازدراء المحكمة في 22 سبتمبر لتهديد القاضية في مسيرة.