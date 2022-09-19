إسبانيا: إنقاذ 372 مهاجرًا من الموت غرقًا بمياه البحر المتوسط

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تمكنت إسبانيا على مدار نهاية الأسبوع من إنقاذ 372 مهاجرا من جنسيات مختلفة من الموت غرقًا في البحر المتوسط حيث كانوا على متن قوارب تابعة لمهربين.



وأوضحت سفينة الإنقاذ المعروفة بـ "أوبن آرمز أونو" - حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الإثنين أنها التقطت المهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور وسط البحر الأبيض إلى البر الرئيسي لأوروبا في قوارب غير صالحة للإبحار، كما انشلت جثمان رجل أطلق المهربون عليه النار.



وقالت لورا لانوزا، المتحدثة باسم منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية - المشغلة للسفينة - إنها ظلت في البحر وتبحث في الوقت الحالي عن ميناء آمن لإنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم، من بينهم بعض هؤلاء الذين يحتاجون إلى عناية طبية والعديد الذين يعانون من الجفاف.



وأضافت لانوزا أن المنظمة قدمت طلبين اثنين للرسو في مالطا.