إحالة مدير مدرسة إعدادية بالغردقة للنيابة الإدارية لتزويره شهادات.. التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أحالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، مدير مدرسة يوسف عفيفي الإعدادية شمال مدينة الغردقة للنيابة الإدارية بعد التحقيق معه من قبل الشئون القانونية بالمديرية لتزويره أوراق لعدد من أولياء أمور، وإعطائهم أورق ثبوتيه بأنهم حصلوا على الثلاث مراحل الإعدادية من المدرسة، وذلك لتقديمها للالتحاق بمدرسة تمريض الغردقة.

من جانبه أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن تفاصيل الواقعة بدأت عندما أرسلت مديرية الصحة بالبحر الأحمر خطابا للتربية والتعليم تطالب بالتأكيد من حصول بعض الطلاب المتقدمين لمدرسة التمريض من حصولهم على الإعدادية من البحر الأحمر .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، بعد الفحص ثبت عدم حصول الطلاب التي تستعلم عنهم مدرسة التمريض على الشهادة الإعدادية من الغردقة وأن تم تزوير شهادتهم بمعرفة مدير المدرسة حيث تم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية ومنها للنيابة الإدارية .

وتبين أن تواصل مدير المدرسة مع عدد من أولياء الأمور ومساومتهم على مبالغ مادية وهدايا عينيه، مقابل تزوير أوراق رسمية تفيد بحصول الطلاب على سنوات الدراسة الإعدادية من المدرسة لاستيفاء شروط القبول مدرسة التمريض المقررة من وزاة الصحة، وأن الطلاب الذين حصلوا على الأوراق لم يدرسوا بالمدرسة سوى مرحلة الصف الثالث الإعدادي فقط.