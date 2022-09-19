أوقاف القاهرة تكرم الأطفال المتميزين فى النشاط الصيفي بالمساجد.. صور

كتب على عبد الرحمن

شهد الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة ، حفل تكريم المتميزين والمتميزات من الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي ضمن مبادرة "حق الطفل" بمسجد خلف العبور بعمارات العبور بمصر الجديدة، والذي نظمته مديرية أوقاف القاهرة بحضور الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، والدكتور محمد حسين، مدير إدارة شرق القاهرة وعدد من أولياء الأمور.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار حرص الوزارة، على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف لمدة ثلاثة أشهر.

وخلال كلمته أشاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ببراعم الأوقاف المتميزين في البرنامج الصيفي، مؤكدًا أنه مبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، ويسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا وينمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، مؤكدًا أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وخلال كلمته قدم اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة الشكر لوزارة الأوقاف على ما تقدمه من خدمات دعوية ومجتمعية، ومنها هذا البرنامج الصيفي الذي يهدف إلى تحقيق نمو متكامل للأطفال وقدراتهم، وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصيتهم، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم نحو النجاح والعيش بإيجابية في الحياة، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

فيما قدم الدكتور خالد صلاح الدين الشكر لأئمة وواعظات الأوقاف على ما قدموه من محتوى معرفي مستنير ينمي ثقافة أبنائنا وبناتنا، والذي حقق نجاحًا باهرًا في الحصول على ثقة المجتمع والتفاف الأطفال حولهم بهذه القوة والكثافة، مشيدًا بمهاراتهم في استخدام الوسائل العصرية في التربية والتثقيف للأطفال كاستخدام مسرح العرائس، وأسلوب القصص، وأسلوب المسابقات، والتحفيز بالجوائز العينية للأطفال لما له من أهمية في الارتقاء بالتوجهات الفكرية وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال واستثمار طاقاتهم واكتشاف ورعاية الموهوبين منهم.

وفي ختام اللقاء تم تكريم الأطفال المتميزين بالبرنامج الصيفي ، وحفظة كتاب الله (عز وجل).