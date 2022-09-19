أهالي البرلس ينتظرون وصول جثمان صياد لقى مصرعه في انفجار خزان مركب بإيطاليا

ينتظر الآلاف من أهالي مدينة برج البرلس وصول جثمان شهيد الغربة ولقمة العيش محمد ابراهيم عياد، المقرر وصوله من دولة إيطاليا باكر إلى مصر بمطار القاهرة الدولي، عقب مصرعه في انفجار خزان مركب الصيد التي كان يعمل عليها.

قال محمد شرابي ،نقيب الصيادين ببرج البرلس، إن شهيد لقمة العيش كان يعمل علي مركب صيد في مالطا، وفي يوم 31 أغسطس الماضي، تعطل الخزان الخاص أثناء وجوده بأحد الموانئ الايطاليه، وأثناء عملية الإصلاح واللحام ،انفجر الخزان الخاص بالمركب،ونتج عن ذلك مصرع 3 صيادين هنود ،و محمد ابراهيم عياد ،صياد من مدينة برج البرلس وكان يعمل بالمركب في رحلة صيد، وإصابة صياد آخر من دمياط.

وأضاف نقيب الصيادين ببرج البرلس أن جثمان شهيد الغربة ولقمة العيش من المقرر دفنه صباح الثلاثاء العاشرة صباحا ، أو عقب صلاة ظهر الغد، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد ابو العزايم بمدينة برج البرلس ،ليدفن بمقابر العائلة بمدينة برج البرلس ، وسط جنازة مهيبة لوداعه.