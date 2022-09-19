أهالى قرية الحلة بمحافظة قنا: تطوير الإنترنت ساهم فى تيسير تعليم الطلاب

قنا هبة السيد

قالت الطالبة شهد بالصف الثالث الثانوي بقرية الحلة محافظة قنا، إن التطوير الذي نفذته الدولة في مشروعات حياة كريمة بقريتها بمحافظة قنا، ساهم في مساعدتها على الدراسة "أون لاين"، حيث ساعد زيادة سرعة الإنترنت عبر كابلات الألياف الضوئية في متابعتها للبرامج والمناهج المتاحة عبر شبكة الإنترنت مما رفع من مستواها الدراسي ووفر الوقت والجهد المبذول للذهاب إلى مجموعات التقوية والدروس الخصوصية.

ومن جانبها قالت إحدى سيدات قرية أبو الجود بمحافظة قنا، إن استبدال كابلات الألياف الضوئية بدلًا من الكابلات النحاسية بالقرية ضمن مشروع تطوير قرى حياة كريمة، ساهم في زيادة سرعة الإنترنت مما سهل على أبنائها متابعة البرامج التعليمية المتاحة على التابلت المدرسي، بدلًا من السابق كانت الأسرة تضطر إلى إنفاق أموال ضخمة على باقات الإنترنت والخدمة لم تكن منتظمة.

ويفتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودى، عددا من المشروعات التكنولوجية تضمن مشروعات لحياة كريمة ومكاتب بريد بمحافظة قنا.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.