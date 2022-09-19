أستاذ بالقومى للبحوث يكشف فوائد المانجو ويحذر من تناول أكثر من ثمرتين فى اليوم

كتب ـ محمد صبحى

أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز، تناول خلالها فوائد تناول المانجو، حيث أكد أن المانجو من أحلى الفواكه وهى لذيذة الطعم وتتميز بارتفاع قيمتها الغذائية، حيث تحتوى على جميع العناصر الغذائية الأساسية من كربوهيدرات وبروتين ودهون وفيتامينات ذائبة في الدهن مثل فيتامينات ( أ , ك , هاء) وفيتامينات ذائبة في الماء مثل فيتامينات (ب) المهمة للجهاز العصبي وفيتامين (ج)، كما تحتوى المانجو على الأملاح المعدنية مثل النحاس و البوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز، بالإضافة إلى المحتوى الكبير من الماء كما تتميز المانجو باحتوائها على الألياف الغذائية.

وأشار إلى أن الفوائد الصحية للمانجو ترجع إلى احتوائها على العديد من العناصر المعدنية التي تدعم جهاز المناعة مثل النحاس الذى يكون ضروريا لخلايا الدم الحمراء ( المانجو يساهم بحوالي 20% تقريبا من القيم اليومية )، بالإضافة إلى كميات قليلة من الزنك والسلينيوم والتي تعمل كمضادات أكسدة ضد الشقوق الحرة التي تسبب تلف الخلايا والأغشية الخلوية، كما تحتوى المانجو على فيتامين (ج ) الذى يساهم بحوالي 65% تقريبا من القيم اليومية) ويساعد فيتامين (ج) على امتصاص الحديد ويعزز تجديد الخلايا ويساعد على نضارة البشرة .

وأكد الدكتور حسن حسونة، أن المانجو تعمل على تدعيم صحة الجهاز الهضمي، وذلك لاحتوائها على الألياف الغذائية التي تعمل على تنظيم حركة لأمعاء وتنبيه الغدد المفرزة للإنزيمات الهاضمة، كما تعمل الألياف الغذائية على إبطاء عملية هضم الطعام مما يقلل من ارتفاع مستوى سكر الدم، نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الماء، فإنها تعمل على ترطيب الجسم والإقلال من تأثير حرارة الصيف بالإضافة إلى وجود البيتا كاروتين الذى يتحول في الجسم إلى فيتامين (أ) الذى يحافظ على صحة الجلد ووقاية الخلايا من التلف والمحافظة على صحة العين لما تحتويه من مضادات أكسدة تقوم بذلك.

وذكر أن بعض الناس يكون لديهم حساسية للمانجو والتي تظهر اعراضها خلال دقائق من تناول المانجو في صورة طفح جلدي وحكة الجلد وسيلان الأنف وتورم وإسهال، ويجب تجنب تناول المانجو في هذه الحالات، متابعا، أنه نظرا لاحتواء المانجو على العديد من العناصر الغذائية المعدنية وزيادة نسبة السكر فيجب عدم الإكثار من أكل المانجو بحيث تكون الكمية المناسبة لا تزيد عن كوب واحد إلى كوبين من المانجو أو ثمرة متوسطة الحجم إلى ثمرتين في اليوم للشخص البالغ ويفضل عدم تناول الكثير من المانجو في وقت واحد.

وأشار فى النشرة الطبية إلى أن المانجو تحتوى على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات والتى يمكن أن ترفع سكر الدم ولتلافى ذلك يجب أن تكون الكمية المناسبة التي يتناولها مريض السكر من المانجو حوالى نصف كوب أو ثمرة صغيرة في اليوم.