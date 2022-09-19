"ميرسك" العالمية تخطط لإنشاء مشروع إنتاج وقود نظيف للسفن فى مصر باستثمارات 15 مليار دولار

كتب محمد الجالى

أعرب رئيس مجموعة ميرسك العالمية عن تقديره لمسيرة التعاون الممتد مع مصر من خلال هيئة قناة السويس، خاصة ما وصلت إليه الهيئة من تطور ومواكبة لأحدث التقنيات الحديثة، وما تحققه من تطوير وتحديث مستمر لقناة السويس وبنيتها التحتية، مما يجعل مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر فى المنطقة، مستعرضاً مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار، والذي سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحرى "سورين سكو"، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهاني النادي ممثل المجموعة في مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن.