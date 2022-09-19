أحمد شيبة يوجه رسالة شكر للمعزين فى وفاة شقيقه: "ادعولنا بالصبر على فراقه"

الاسكندرية -فريق المحافظات

حرص الفنان أحمد شيبة، على توجيه رسالة شكر للمعزين في وفاة شقيقه، ونشر صورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وعلق الفنان أحمد شيبة على الصورة المنشورة بـ"شكرًا لكل من قدم لي التعزية وأنا حابب اشكر كل الناس اللى عزتني في وفاة اخويا حبيبى وسندى المغفور له باذن الله محمود شيبه ، كما أتقدم بالشكر لكل الناس اللى كلمتنى في التليفون ، اواللى كانت واقفه جنبى ومعايا، وبشكر أهالى منطقتى علي وقفتهم جنبى ، ومشاركتهم حزنى قبل فرحى " مطالبا " بالدعوة والرحمه والمغفره وادعولنا بالصبر ع فراقه .

كان الفنان أحمد شيبة، شيع جثمان شقيقة الأصغر محمود يوم السبت الماضي ، بمدافن أم كبيبة غرب محافظة الإسكندرية، وسط حضور مئات المشيعين من أهالى الإسكندرية، وأسرته وطالب أحمد شيبة الحضور بالدعاء لشقيقه، قائلا : "ادعوا لأخويا ربنا يرحمه ويسامحه يا رب أسكنه الجنة".

وكان قد أقيمت صلاة الجنازة فى مسجد حسان مسقط رأس الفنان أحمد شيبه بعد صلاه الظهر، وكان أعلن الفنان أحمد شيبه، وفاة شقيقه محمود شيبة.

ونشر أحمد شيبه صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفى إلى رحمة الله تعالى اخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازة من أمام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية القبارى، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".