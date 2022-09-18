اليوم السابع
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ولى عهد الكويت يصل المملكة المتحدة لتقديم واجب العزاء فى وفاة الملكة إليزابيث

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:50 م
ولى عهد الكويت يصل المملكة المتحدة لتقديم واجب العزاء فى وفاة الملكة إليزابيث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد يصل لندن
إيمان حنا

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وصل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد ممثلا للأمير الشيخ نواف الأحمد، والوفد الرسمي المرافق له ، اليوم الأحد، إلى المملكة المتحدة لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.وفق صحية الأنباء الكويتية.

وكان في مقدمة استقباله على أرض المطار ممثل الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية نائب القائم عن أعمال إيسيكس اللواء البحري روي كلير والممثل عن حكومة الملك تشارلز الثالث والممثل الخاص لوزارة الخارجية البريطانية مايكل هولوي وسفير الكويت لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بدر العوضي.


جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

اخبار جنازة الملكة اليزابيث

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