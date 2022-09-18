وزير الصحة يأمر بتشغيل مستشفى الحميات بأسيوط بكامل طاقته

أسيوط – هيثم البدرى

أمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال زيارته لأسيوط، وأثناء تفقده لمستشفي الحميات، والجهاز الهضمى بأسيوط بتشغيل المستشفي بكامل طاقتها بدلا من تشغيلها لحالات كورونا فقط والتى كان اعتمادها كمستشفي للعزل مع بداية جائحه كورونا مع ضرورة ارسال تقرير خلال اسبوع بأعداد المترددين والخدمات الطبية وانتظام الأطباء منعا للتكدس وقوائم الإنتظار في المستشفيات الأخرى.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد وصل الي محافظة أسيوط في إطار زيارته اليوم لتفقد عدد من المستشفيات الصحية ،وبعض المنشآت التابعة لوزارة الصحة وكان في استقباله اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وعدد من قيادات مديرية الصحة بأسيوط واستهل زيارته لمستشفي منفلوط المركزى وهدد بسحب الأعمال من الشركة المنفذة لأعمال الإنشاءات بمستشفي منفلوط المركزي حال عدم تسليمها في نهاية شهر ديسمبر وتغريم الشركة المنفذه غرامة مالية نظرا لمرور 5 سنوات على بدء الإنشاء.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وصل صباح اليوم إلى محافظة أسيوط لتفقد أعمال إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي والوقوف على نسبة الأعمال بالمشروع، كما يتفقد وحدة حضانات المبتسرين ، و رعاية الطفل ، والقسم الداخلي ووحدة الكلى والرعاية المركزة ،وقسم السموم وقسم الطوارئ بمستشفى الإيمان العام، كما يتفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بقرية نزلة باقور بمركز أبوتيج ،والتي يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن وزير الصحة يتفقد أقسام الطوارئ والأشعة ووحدة الغسيل الكلوي والمناظير والعمليات ووحدة المبتسرين والرعاية المركزة بمستشفى أبوتيج النموذجي، كما يتفقد قسم قسطرة القلب ،ووحدة الغسيل الكلوي و وحدة الأورام والرعاية المركزة بمستشفى أسيوط العام، كما يتفقد الأقسام الداخلية بمستشفى حميات أسيوط، كما يتفقد قسم الرعاية المركز وأعمال التطوير بمستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي.