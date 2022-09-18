اليوم السابع
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بعد تعرضها لعاصفة استوائية..

وزير الداخلية الفرنسي يتعهد بإعلان حالة "كوارث طبيعية" فى جزر جوادلوب

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:21 م
وزير الداخلية الفرنسي يتعهد بإعلان حالة "كوارث طبيعية" فى جزر جوادلوب وزير الداخلية الفرنسى
فاطمة شوقى

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تعهد وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان"، بتوقيع إجراءات إعلان حالة كوارث طبيعية في جزر جوادلوب اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الفرنسية اليوم، الأحد، أن الجزر تعرضت لعاصفة استوائية "فيونا" والتي تسببت في هطول أمطار غزيرة وفيضانات عارمة.

وكان "جي لوسبار" رئيس دائرة جزر جوادلوب الفرنسية قد ناشد في وقت سابق الحكومة بإعلان المنطقة حالة كوارث طبيعية ،وذلك بسبب الأضرار الجسيمة التي سببتها العاصفة الاستوائية "فيونا" لاسيما في بعض بلديات الأرخبيل.

وناشد "لوسبار" الحكومة الفرنسية لإنشاء صندوق الطوارئ ودعم السلطات المحلية بقوة وأيضا لمساعدة العائلات التي تواجه صعوبات بعد مرور "فيونا".

 

 


فرنسا

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