وزارة الداخلية تضبط خلال 24 ساعة 167 قضية مخدرات وتنفذ 50895 حكما قضائيا

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (70 قطعة سلاح نارى بحوزة 60 متهما)، وذلك على النحو التالى: (14) بندقية آلية، بندقية رصاص، 12) بندقية خرطوش، (2) طبنجة، (41) فرد محلى، (192) طلقة مختلفة الأعيرة، ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء، (15) خزينة متنوعة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، (189) قطعة سلاح أبيض.

- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (50895) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (162) حكم جناية، (16303) حكم حبس جزئى، (3147) حكم حبس مستأنف، (23898) حكم غرامة، (7385) مخالفة.

-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (167) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت (101,430 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (12,094 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,486 كيلو جرام)، كمية من مخدر الخشخاش وزنت (2,016 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,355 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (590 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (579 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (240 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (227 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (40 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (30 جرام)، عدد (836) قرص مخدر.

-فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (42) متهم.

-فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

-فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (305) دراجة نارية مخالفة.

-فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22614) مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.