وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تنظم احتفالية بمناسبة عيد الفلاح بقرية الدير.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، احتفالية بمناسبة عيد الفلاح والذي يوافق يوم 9 سبتمبر من كل عام، وذلك بمقر الجمعية الخيرية الإسلامية بقرية الدير شرق بمركز إسنا جنوب الأقصر، تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم كلمة ترحيب ألقاها الشيخ صالح محمد صالح، مؤكداً أهمية دور الفلاح المصري على مر السنين في تحقيق الأمن الغذائي وجهوده لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأوضحت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة نورا أحمد عثمان، أن الإحتفالية تأتي تقديراً لجهود الفلاح المصري في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي المزارعين إهتماماً كبيراً وتسعى بخطوات جادة لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم للارتقاء بحياتهم المعيشية، ويظهر ذلك في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وكانت قد نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر برئاسة المهندسة نورا أحمد عثمان، ندوة بجمعية تنمية المجتمع بقرية العضايمة بمركز ومدينة إسنا، وجاءت الندوة تحت عنوان "المرأة والمجتمع" وفى إطار أنشطتها الميدانية فى المراكز والقرى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة انتشار أنشطة الوحدات فى قرى ونجوع المحافظة والوصول للمواطنين، والاستماع لأفكارهم البناءة والتي تصب فى مصلحة الوطن وتدعم زيادة الإنتاجية.

وتحدثت مدير وحدة تكافؤ الفرص عن أهمية التمكين الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي للمرأة وكذا أهمية المشاركة الإيجابية في الأحداث المجتمعية، وذلك لإحداث تغيير إيجابي وعمل نهضة فى تربية وتعليم ابنائهم وتعزيز ثقافة الانتماء للوطن والنهوض به، وذلك بحضور العشرات من سيدات ورجال القرية الذين شاركوا بفاعلية فى الندوة، حيث حضر اللقاء صالح عبد الكريم رئيس مجلس قروي قرية كومير، والعمدة ضياء البتيتى وإبراهيم أحمد ممثل فئة ذوى الهمم، وأحمد أبو عدبة ممثل عن المجتمع المدنى.



إحتفالية بمناسبة عيد الفلاح بقرية الدير فى إسنا



حضور فعاليات إحتفالية بمناسبة عيد الفلاح بقرية الدير فى إسنا