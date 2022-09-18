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هؤلاء لهم أولوية فى تركيب عدادات الكهرباء الكودية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 18 سبتمبر 2022 06:00 ص
هؤلاء لهم أولوية فى تركيب عدادات الكهرباء الكودية.. اعرف التفاصيل الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولوية فى تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع  لكبار السن وذوى الهمم وغير مرتبطة بتاريخ تقديم الطلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.
 
وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،  أن هناك تعليمات مشددة للتسهيل على كافة المواطنين من  كبار سن أو ذوى الهمم خاصة أو مستثمرين أو مشتركين،  لافتا إلى أنه تم وضع خطة زمنية لتطبيق معايير جودة الخدمة لكل قنوات تقديم الخدمات من حيث تدريب الموظفيــن وكيفية تقديم الخدمــة ومشاركة المواطنين في وضع اقتراحات لتطوير الخدمات المقدمة.
 
وأشار أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهولاء المواطنين، موضحا أنه سيتم تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي أو من يخالف شروط التعاقد.
 

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