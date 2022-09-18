"نيويورك تايمز": الجيش الأوكرانى يتكبد خسائر فادحة فى دونباس

كتب محمد جمال

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن تصريحات لمسؤول عسكري أوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في دونباس، ووفقا للصحيفة فإن الجيش الأوكراني يتعرض لضربات عنيفة من قبل القوات الروسية ترغمه يوميا على التراجع والانسحاب من مواقعه.

ويذكر أن العملية العسكرية الخاصة للقوات الروسية في أوكرانيا التي بدأت في الـ 24 من فبراير جاءت استجابة لطلب المساعدة الذي تقدمت به قيادة جمهورية دونباس من موسكو.

وقد أعلن الرئيس بوتين حينها أن الهدف من العملية هو نزع السلاح من أوكرانيا وليس احتلال أراضيها.

وردا على العملية الروسية بدأ الغرب بفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا وإمداد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية التي تجاوزت تكاليفها عشرات المليارات من الدولارات.

وقد اعترف عدد من المسؤولين الغربيين أن الإجراءات التي اتخذها الغرب تهدف إلى تقويض الاقتصاد الروسي.