نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تحويل مسار مصرف ناهيا بكرداسة

كتبت - مرام محمد

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا أعمال تحويل مسار مصرف ناهيا إلى ترعة عبد العال البحري، وذلك لإنشاء محور مروري جديد بطريق مصرف ناهيا بمركز ومدينة كرداسة، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشدد نائب المحافظ، بسرعة نقل وتعديل المرافق المتعارضة مع مشروع تحويل مسار المصرف للبدء في إنشاء المحور المروري الجديد بطريق ناهيا، مناشدا المواطنين بالتوجه لشركة مياه الجيزة للتقديم على طلبات توصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل.

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بشارع المطحن بقرية ناهيا، موجها تكثيف أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي.