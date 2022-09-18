وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في قصر باكنجهام بالعاصمة البريطانية لندن.

وخلال اللقاء، أعرب حاكم دبي عن خالص تعازيه وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مشيداً بالدور التاريخي للملكة الراحلة في دعم وتوطيد العلاقات الممتدة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة على مدى العقود الماضية، والحرص على تميزها ودفعها إلى مراتب متقدمة من الخصوصية والتقدم والنمو ضمن مختلف المجالات.