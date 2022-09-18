مصرع 8 أشخاص وفقدان آخرين إثر انقلاب قارب في شمال نيجيريا

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لقي 8 أشخاص مصرعهم وفُقد آخرون في حادث انقلاب قارب في نهر ببلدة جامبام بولاية يوبي شمالي نيجيريا، بسبب الحمولة الزائدة.



وقال السكرتير التنفيذي لإدارة الطوارئ في ولاية يوبي، محمد جوجي، إنه تم انتشال الجثث بعد يومين من عمليات البحث والإنقاذ المكثفة التي نفذها غواصون محليون، بحسب ما نقله موقع صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية.



وأوضح أن عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن بلغ 8 لكن الغواصين ما زالوا يعملون على انتشال المزيد من الجثث من موقع الحادث.



وأضاف أن هناك 8 مصابين أيضاً أدِخلوا إلى المستشفى العام في دابتشي وحالتهم مستقرة.



وذكر المسؤول النيجيري أن الحادث نجم عن حمولة زائدة في القارب الذي كان يقل قرويين متجهين إلى أحد الأسواق المحلية بعد أن أدت الفيضانات المدمرة إلى انهيار جسر وقطع الطريق إلى القرية.