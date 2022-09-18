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مشروع حاجز الأمواج الغربى الجديد بطول 3 ملايين متر بميناء دمياط.. فيديو

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:33 م
مشروع حاجز الأمواج الغربى الجديد بطول 3 ملايين متر بميناء دمياط.. فيديو ميناء دمياط - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل، مشروع حاجز الأمواج الغربي الجديد لميناء دمياط، بطول إجمالي 5400 متر، والذى يقوم بحماية ميناء دمياط من العوامل الجوية المختلفة، بالإضافة لتشكيل أرض بمساحة تصل لـ 3 ملايين م2 لزوم توسعات ميناء دمياط، تكلفة المشروع مليار و400 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية، لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
 
وتواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.
 
وتم الانتهاء تنفيذ رصيف ميناء دمياط البحرى الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الثالثة من رصيف 5 و6، بحيث يكون تم تطوير 6 أرصفة فى محطة الحاويات، ويتم زيادة طول وعمق الرصيف ستؤدى إلى زيادة الطاقة لمحطة الحاويات من 20% إلى 25%، من 1,4 مليون حاوية إلى 1,8 مليون حاوية سنويا.
 
 
 

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