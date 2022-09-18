اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مستقبل النظام الملكى البريطانى.. الأمير جورج مطلوب فى جنازة الملكة إليزابيث

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:01 ص
مستقبل النظام الملكى البريطانى.. الأمير جورج مطلوب فى جنازة الملكة إليزابيث الأمير جورج والملكة إليزابيث- ارشيفية
كتب: إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلب كبار مستشارى القصر الملكى البريطانية من وليام وكيت ميدلتون، أمير وأميرة ويلز، النظر فى السماح للأمير جورج، بحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، غدًا الاثنين، بسبب الرسالة الرمزية القوية التي سترسلها هذه المشاركة، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وفي سن التاسعة، أصبح الأمير جورج، الآن، الثانى في ترتيب ولاية العرش، ومع وضع هذا فى الاعتبار، اقترح المساعدون أنه سيكون من الجيد للجمهور رؤية الأمير الشاب، وهو مستقبل النظام الملكى.

الامير جورج والملكة اليزابيث
الامير جورج والملكة اليزابيث - ارشيفية

وقال أحد المطلعين: "رجال البلاط حريصون على أن يكون الأمير جورج في الجنازة بشكل ما، حتى لو كان ذلك فقط لطمأنة الأمة بنظام الخلافة "، وأضاف مصدر آخر بالقصر: "إن الأمر قيد المناقشة حاليًا، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد"، حيث لم يظهر أطفال أمير وأميرة ويلز في الأماكن العامة بعد منذ الإعلان عن وفاة الملكة يوم الخميس 8 سبتمبر.

كان اثنان من أحفاد الملكة الراحلة الآخرين، ميا ولينا تيندال، في وستمنستر هول، يوم الجمعة، كانوا في المعرض مع والديهم زارا ومايك تيندال، حيث أخذت جدتهم الأميرة آن، مكانها إلى جانب إخوتها الثلاثة في وقفة صامتة بجانب نعش الملكة.

لم يكن هناك ما يشير إلى وجود جورج أو شارلوت أو لويس في الوقفة الاحتجاجية الليلة الماضية من قبل أحفاد الملكة - وقد يكون لدى أمير ويلز سبب وجيه للنظر فيما إذا كانت اقتراحات الحاشية لإشراك طفل يبلغ من العمر تسع سنوات في جنازة الغد.


الامير جورج والملكة اليزابيث

اليزابيث

الامير جورج

بريطانيا

ملكة بريطانيا

الاسرة الملكية

الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة