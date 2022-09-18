اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"مركز سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية لمتضررى الجفاف فى الصومال

الأحد، 18 سبتمبر 2022 09:30 ص
"مركز سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية لمتضررى الجفاف فى الصومال الجفاف - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية لمتضرري الجفاف في الصومال.

وأفاد المركز - حسبما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد - بأنه تم توزيع 70 طنا من المساعدات الغذائية للمتضررين من الجفاف في الصومال.

يشار إلى أن هذه المبادرة لم تكن الأولى من نوعها، حيث قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 71 مشروعا في الصومال بتكلفة تجاوزت 200 مليون دولار.

كما تأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمختلف الشعوب والبلدان حول أنحاء العالم، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا لها.

 


الصومال

الجفاف

مساعدات غذائية

الجفاف فى الصومال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة