اليوم السابع
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مركز جسور الثقافى ينظم ورشة لمدة 3 أيام لتعليم المكرمية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:29 م
مركز جسور الثقافى ينظم ورشة لمدة 3 أيام لتعليم المكرمية ورشة لتعليم المكرمية
كتب ـ محمد الأحمدى

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ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر ورشة لتعليم المكرمية تقدمها مارتينا لوثر تستمر لمدة ثلاثة أيام، من الثاني والعشرين وحتي الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجارى، وذلك بمقر مركز جسور بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.
 
تتضمن الورشة التعرف على الأنواع الأساسية لغرز المكرمية والأدوات المطلوبة وكيفية استخدامها وأماكن شراءها، على أن يقوم كل متدرب بتجربة كل الغرز بنفسه على مكرمية خاصة به.
 
جدير بالذكر، أن رؤية مركز جسور الثقافي هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.
 
 

الكنيسه الاسقفيه

مركز جسور الثقافى

تعليم المكرميه

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