اليوم السابع
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فى قداس بكاتدرائية جميع القديسين.. الكنيسة الأسقفية تودع الملكة إليزابيث بخدمة شكر

الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:49 م
فى قداس بكاتدرائية جميع القديسين.. الكنيسة الأسقفية تودع الملكة إليزابيث بخدمة شكر الكنيسة الأسقفية تودع الملكة إليزابيث بحضور السفير البريطاني
كتب - محمد الأحمدى

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صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم الأحد قداس وخدمة شكر للملكة إليزابيث الثانية بمشاركة الكانون (القس) مايك بارك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ضمن خدمة الكنيسة باللغة الإنجليزية وبحضور جارس بايلى السفير البريطانى وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي والأجانب المقيمين.
 
وبدأت الصلوات بقراءات العهد القديم ثم المزامير ثم قراءة إنجيل العهد الجديد بينما وضعت الكنيسة صورة  في وداع الملكة الراحلة.
 
وجدد رئيس الأساقفة تعازيه لشعب المملكة المتحدة في رحيل الملكة مؤكدًا إنها عاشت حياتها كمؤمنة وعضوة في الكنيسة ولم تأخذها واجباتها الملكية بعيدًا عن حياتها الروحية فأحبها الجميع. 
 
ومن جانبه قال الكانون باركر راعي الخدمة الإنجليزية بكاتدرائية جميع القديسين نتذكر دائمًا دور الله فى التاريخ وحضوره فى حياتنا كلما نظرنا لرحلة الملكة إليزابيث.
 
 
وأوضح القس: كانت الملكة صغيرة حين تولت العرش ولكن الله عضدها رغم قلة خبرتها وقادت بلادها فترات طويلة.
 
 
 
واستكمل: كان الله حاضرًا في حياة الجميع وكأنه ينقذنا ويرشدنا ويعلمنا ففي إيماننا المسيحي التاريخ يتحرك بكلمة الله مختتمًا: نشكر الله لأجل حياة الملكة وخدمتها طوال هذه السنوات. 
 
 

الكنيسه الاسقفيه

الملكه اليزابيث

السفير البريطانى

رحيل الملكه اليزابيث



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