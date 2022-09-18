مدير مستشفى الحيوانات ببورسعيد: استخراج 1200 "رخصة كلب"

رصدت كاميرا "اليوم السابع" الخدمات داخل مستشفى الحيوانات الأليفة المتمثلة فى "الكلاب و"القطط" والتى تحتاج للرعاية الطبية حفاظاً على سلامة وصحة الحيوانات من خلال الحصول على التطعيمات لضمان الكلاب من الأمراض خاصة المشتركة بين الإنسان والتى تؤثر على الصحة العامة.

وقال الدكتور محمد عيسى مدير مستشفى الحيوانات الأليفة التابعة إلى مديرية الطب البيطرى ببورسعيد خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه لايتم الموافقة على ترخيص أى كلب دون الحصول على تطعيماته من خلال المستشفى التخصصى للحيوانات الأليفة لضمان سلامة الكلب من الأمراض المشتركة والتى من جانبها تؤثر على الصحة العامة.

وأضاف "عيسى"، أن فكرة ترخيص الكلب جاءت للقضاء على انتشار الكلاب الضالة من جهة والقضاء على أمراضها مثل " السعار" من جهة أخرى ، مؤكدا أنه تم استخراج 1200 "رخصة كلب" خلال 2022 ، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة عدد المربين للحيوانات الأليفة .

وفى ذات السياق أكد أن الرخصة هى عبارة عن "حلقة معدنية توضع حول عنق"الكلب" أو"القطة"، وهى تعنى أن الحيوان قد تم تطعيمه ضد الأمراض المنقولة .

وأكد أنالمستشفى تضم 4 غرف كشف ومعمل بيطرى متخصص تحاليل الدم والبراز والبول وتحديد ميعاد الزواج، فضلاً عن متابعة الحمل للحيوانات الأليفة وأحياناً نقدم الرعاية" للسلاحف "و"النسانيس" وترخيص الثعالب إن وجدت.

وأشار عيسى إلى أن المستشفى مؤهلة لإستقبال كافة حالات الجراحات الكبرى والصغرى، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الترخيص والتطعيم ، فضلاً عن فريق عمل مكون من 5 أطباء مؤهلين على كافة الخدمات والرعاية للحيوانات الأليفة بجانب إلى الأطباء الذين يتم تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالوحدات البيطرية.

ومن جهة أخرى أكد عيسى أنه تم إعدام 5 كلاب لإصابتهم بمرض بالسعار وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، مؤكداً أن هناك حملات مكثفة لتطعيم وتعقيم الكلاب الضالة للحد من إنتشارها والسيطرة على مشكلة التكاثر السريع.



الدكتور محمد عيسى مدير مستشفى الحيوانات الأليفة ببورسعيد



مدير مستشفى الحيوانات الأليفة أثناء تركيب كانولا لكلب