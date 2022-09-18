مدير بيطرى الأقصر يتفقد مجازر القرنة وأرمنت وضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، جولات لمتابعة أعمال تطوير المجازر بالمحافظة، برفقة كل من الدكتور إبراهيم رياض مدير إدارة القرنة البيطرية، وبالاشتراك مع اللواء أحمد جمال رئيس مجلس مدينة القرنة، وحجازي محمد النحاس نائب رئيس مدينة القرنة، والمهندس رامي صبحي مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة القرنة.

وتم خلال الجولات تفقد مجزر القرنة الآلي وإعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة لتشغيل المجزر لخدمة المواطنين، كما تم المرور على مجزر أرمنت لمتابعة أعمال تطويره، وعقد لقاء العميد عبدالله عاشور رئيس مجلس مدينة أرمنت لمناقشة المقايسة اللازمة لرفع كفاءة مجزر أرمنت.

وتابع مدير بيطرى الأقصر خلال جولته، كافة تفاصيل وتجهيزات المجزر وكذلك إعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة لتشغيل المجزر لخدمة الأهالي في قرى ومركز القرنة والمراكز المجاورة، حفاظاً على صحة سلامة الغذاء وصحة وسلامة المواطنين، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة أعمال تطوير المجازر بالأقصر.

وفى نفس السياق شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، تحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، حملة مكبرة على محلات بيع الجزارة بالاشتراك مع العقيد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، والمهندس طارق يوسف مدير إدارة البيئة بمجلس مدينة الأقصر، وعضو من الصحة ومفتش الأغذية بالإدارة الصحية بالأقصر.

وتمكنت اللجنة من ضبط 10 كيلو جرام لحوم بقرى ذبح خارج المجزر ولا توجد عليها أي أختام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات.



جولات على مجازر القرنة وأرمنت لمتابعة تطويرها



متابعة العمل فى مجازر أرمنت والقرنة