محافظ الفيوم يشارك الشباب والطلائع غرس الأشجار

الفيوم رباب الجالي

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، طلائع وشباب المحافظة، غرس إحدى الشجيرات بميدان دله، إيذاناً يانطلاق فعاليات "كرفان" التوعية البيئية الذي يستمر حتى يوم 20 سبتمبر الجاري، ويهدف إلى تنظيم مبادرات التوعية المرتبطة بقضايا التغير المناخي، وتوعية النشء والشباب بالتغيرات المناخية المتلاحقة، وأهمية الحفاظ على البيئة من خلال حزمة من المشروعات والبرامج المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتغيرات المناخية والتحول للأخضر وشركاء التنمية الدوليين.

شهد انطلاق الفعاليات، الدكتورة نسرين حمدي مسئول أندية المناخ والبيئة بوزارة الشباب والرياضة، وممثلين عن منظمة اليونيسيف، ومتطوعي المبادرة الشبابية SRS، وإدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة ومراكز الشباب.

تشمل فعاليات "كرفان" التوعية البيئية، أنشطة رياضية، وورش عمل وندوات توعوية حول التغيرات المناخية، والسياحة المستدامة، والتكيف، وعلاقة المكونات الاجتماعية بالنوع الاجتماعي، وكذلك ماراثون رياضي بمشاركة لاعبي الدراجات ولاعبي الباتيناج والعدائين، انطلاقاً من ميدان السواقي حتى الاستاد الرياضي.

أشاد محافظ الفيوم بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة البيئة، وعدد من الجهات الشريكة، لتشجيع الشباب على المشاركة في تناول قضايا تغير المناخ، من خلال قافلة "الشباب والمناخ" التي تجوب مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تزامناً مع استعدادت مصر لقمة المناخ المقرر انعقادها في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، مثمناً حرص مصر على تمكين النشء والشباب وبناء قدراتهم للقيام بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.