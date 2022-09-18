محافظ الدقهلية يحيل 69 محضرا بالمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات والاسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية اسفرت عن تحرير 69 محضرا بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه "مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والاسواق بمراكز ومدن المنزلة وأجا ميت غمر وتمى الأمديد وبلقاس ومنية النصر وبني عبيد وميت سلسيل وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 29 محضر نقص وزن و10محاضر عدم توافر مواصفات و4 محاضر تصرف في دقيق مدعم والكمية المضبوطة (68 شيكارة) و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و1 محضر عدم وجود سجل و2 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن و9 محاضر عدم اعلان عن الاسعار و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية و1 محضر تجميع سلع مدعمة و1 محضر سلع بدون فواتير، عدد 4 محاضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية وقال انه تم التحفظ على كميات من السلع المدعمة وكميات من السلع بدون فواتير، وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.