محافظة القاهرة تختتم الندوات التعريفية لشرح مبادرة المشروعات الخضراء

كتب سيد الخلفاوى

عقدت محافظة القاهرة ندوة بجامعة حلوان اختتمت بها سلسلة الندوات التعريفية المكثفة التى استهدفت كافة شرائح المجتمع بالعاصمة لشرح كيفية الإشتراك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية فى إطار استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وكانت محافظة القاهرة قد عقدت سلسلة ندوات بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية والنوادى والأحزاب خاصة أمانات المرأة بها وأحياء ومناطق القاهرة المختلفة والجامعات والمراكز البحثية والمناطق الصناعية.

تناولت الندوات التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من 21 أغسطس الجارى وحتى 18 سبتمبر.