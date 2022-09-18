متى استخدمت شركات التأمين العالمية الطائرات بدون طيار في حصر الأضرار؟

كتب عبد الحليم سالم

بدأت شركات التأمين في تجربة الطائرات بدون طيار منذ حوالي 5 سنوات، وعند قيام إدارة الطيران الفيدرالية بتخفيف اللوائح المفروضة على الطائرات بدون طيار المستخدمة تجاريًا، بدأ المزيد من شركات التأمين في استخدامها فى الأغراض الخاصة بها.

وسرعان ما ستنتشر الطائرات بدون طيار في شركات التأمين مثل إنتشار أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وذلك بحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين.

وفيما يلي بعض الأغراض التي قد تستخدم شركات التأمين الطائرات بدون طيار من أجلها:

1 - معاينة أضرار الأسقف : أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا للطائرات بدون طيار من قبل شركات التأمين هي عمليات المعاينة على الأسطح. فمن المعروف أن معاينة الأسقف تتسم بالصعوبة والخطورة و خاصة إذا كان السقف شديد الانحدار أو تعرض لأضرار حريق.

فبدلاً من الصعود إلى السطح لالتقاط الصور ، يمكن للمعاين استخدام طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا بحيث يمكنها التقاط صور مفصلة للغاية.

علاوة على ذلك ، يمكن للطائرة بدون طيار تصوير السقف بأكمله ، بما في ذلك أجزاء الهيكل التي لا يمكن للإنسان الوصول إليها.

2 - عمليات معاينة الأضرار الأخرى ،يمكن استخدامها في معاينة الأضرار التي لحقت بالهياكل الكبيرة ، مثل المستودعات.

3 - معاينة المراجل، قد تحتاج بعض شركات التأمين التي تكتتب في التأمين ضد أعطال المعدات لإجراء عمليات معاينة دورية للغلايات وأوعية الضغط و يمكن أن تتكون الغلايات التجارية من عدة طوابق يصعب معاينتها بسبب حجمها ولونها الداكن من الداخل، و لكن استخدام الطائرات بدون طيار يجعل عملية المعاينة أسهل وأسرع وأكثر أمانًا فهي تلغي الحاجة إلى كل من السقالات وتواجد الأشخاص داخل المرجل.

4 - عمليات معاينة مطالبات ما بعد الكوارث : تعتبر الطائرات بدون طيار ذات قيمة لتفقد المناطق المتضررة من كارثة كبرى ، مثل الفيضانات أو الزلازل، قد يتم تقييد الوصول إلى منطقة الكوارث من قبل السلطات المدنية لعدة أيام، وحتى لو لم يكن الوصول مقيدًا، فقد تكون المنطقة شديدة الخطورة بحيث يتعذر على القائمين على تقييم الخسائر الدخول إليها.

و يمكنهم في هذه الحالة استخدام طائرات بدون طيار مزودة بكاميرا لالتقاط الصور الثابتة أو مقاطع الفيديو للممتلكات التالفة التي تستخدم في معالجة المطالبات.

5 - معاينة الممتلكات. أحد استخدامات الطائرات بدون طيار هو إجراء المعاينات الخاصة بالتأمين على الممتلكات، و خاصة إذا كانت الممتلكات المؤمن عليها واسعة النطاق أو يصعب الوصول إليها.

على سبيل المثال ، قد تستخدم شركة تأمين المحاصيل طائرة بدون طيار لمعاينة محاصيل المزارع.. حيث يكون من السهل اكتشاف بعض المشكلات من الجو أكثر من رصدها من الأرض.كما يمكن تجهيز كاميرا الطائرة بدون طيار بعدسات خاصة لاكتشاف المشكلات غير المرئية للعين البشرية.

6 - مراقبة الاحتيال. يمكن أيضاً استخدام الطائرات بدون طيار لردع الاحتيال في مجال التأمين، فمثلاً عند حدوث إعصار أو أي حدث آخر ، يقدم بعض حاملي وثائق التأمين مطالبات بالتعويض عن الضرر الذي كان موجودًا قبل وقوع الحدث،ومن ثم يمكن لشركات التأمين دحض بعض الادعاءات من خلال مقارنة صور كاميرا الطائرات بدون طيار التي تم التقاطها قبل الحدث بتلك التي تم التقاطها بعد حدوثه.

7 - التكامل مع التقنيات الأخرى. تعد الصور و البيانات الأخرى التي تجمعها الطائرات بدون طيار ذات قيمة خاصة عند دمجها مع تقنيات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي (AI) حيث تستخدم شركات التأمين الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتقييم الضرر وحساب تكاليف الإصلاح.