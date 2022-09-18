كتبت نهير عبد النبى

شفط الدهون هو نوع من الجراحة التجميلية التي تزيل الدهون من تحت الجلد حيث يغير شفط الدهون شكل مناطق معينة من الجسم عن طريق إزالة الدهون من تلك المناطق، وحسب ما ذكره موقع healthdirect يمكن يستخدم بشكل شائع للفخذين والأرداف والبطن والذراعين والرقبة وتحت الذقن، ولكن أيضًا للظهر والركبة الداخلية والصدر والخد والكاحلين.

يخضع بعض الأشخاص لشفط الدهون في نفس الوقت مع إجراءات الجراحة التجميلية الأخرى مثل شد الوجه أو تكبير الثدي أو شد البطن

هل شفط الدهون مناسب لي؟

قد يكون شفط الدهون مناسبًا لك إذا كانت لديك توقعات واقعية بشأن الإجراء، وحاولت تغيير شكل جسمك باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وكنت بصحة جيدة في وقت الإجراء.

في حين أن الناس وخاصة النساء - غالبًا ما يشعرون بالضغط للحصول على مظهر وشكل معين للجسم ، فقد لا يكون شفط الدهون هو الحل.

أفضل المرشحين لشفط الدهون هم الأشخاص ذوو الوزن الطبيعي ولديهم بشرة صلبة ومرنة ولكن لديهم جيوب من الدهون الزائدة في مناطق معينة.

كيف يجب أن أستعد لعملية شفط الدهون؟

للتحضير لعملية شفط الدهون ، يجب عليك التأكد من أن لديك أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الإجراء ومعرفة النتائج التي يمكنك توقعها بشكل واقعي.

-يجب أن تصل إلى وزنك الأمثل وأن تكون بصحة جيدة ولياقة بقدر ما تستطيع للتعافي من الجراحة

- إذا كنت تدخن، يجب أن تقلع عن التدخين .

-ناقش مع طبيبك إذا كنت بحاجة إلى إجراء أي تغييرات على أدويتك قبل الجراحة.

ماذا يحدث خلال عملية شفط الدهون؟

قبل إجراء عملية شفط الدهون ، ستخضع إما لتخدير موضعي أو عام ، يتضمن الإجراء عمل جروح صغيرة جدًا في الجلد ثم يتم استخدام تقنيات مختلفة لإزالة الدهون من تحت الجلد في تلك المنطقة.

ماذا يحدث بعد عملية شفط الدهون؟

بعد شفط الدهون، قد تستيقظ من التخدير لتجد أنبوبًا رفيعًا يصرف السائل من موقع الجراحة يطلق على هذا الأنبوب اسم القناة ويتم إدخاله عبر الجلد لمواصلة طرد وإزالة الدهون.

يعتمد ما إذا كان لديك هذا على مقدار الجراحة التي خضعت لها وأي جزء من الجسم متورط.

ستحتاج لبضعة أيام من الراحة في المنزل بعد شفط الدهون سيكون هناك ضمادات على الجروح وقد تضطر إلى ارتداء ضمادة مرنة أو رباط ضاغط لفترة من الوقت يجب أن تتوقع أن تشعر بالألم لعدة أيام وسيصف لك طبيبك شكلاً من أشكال مسكنات الآلام.

قد يحتاج بعض الأشخاص إلى إقامة قصيرة في المستشفى بعد إجراء شفط الدهون.

بعد الجراحة سيكون هناك بعض التورم بمجرد أن يستقر هذا ، ستتمكن من رؤية النتائج. يمكن أن تحدث التغييرات لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد الجراحة.

عادة، لا تحتاج عملية شفط الدهون إلى التكرار قد يكون هناك جلد زائد بعد الجراحة وقد تكون هناك حاجة لإجراء إضافي لإزالته إذا لزم الأمر ومع ذلك ، عادة ما يتقلص الجلد ويشد بعد العملية.

ما هي مخاطر عملية شفط الدهون؟

يمكن أن يكون لشفط الدهون أحيانًا نتائج غير متوقعة أو غير مرغوب فيها تشمل الأنواع الشائعة بشكل معقول ما يلي:

-تموجات أو دمامل

-جلد مترهل

-خدر أو انخفاض الإحساس في الجلد

تندب (عندما تخضع لعملية جراحية غازية، سيكون هناك دائمًا ندوب. يهدف جميع الجراحين إلى تحقيق الحد الأدنى من الندبات، وحيثما أمكن، ستكون الندوب على طول التجاعيد الطبيعية وخطوط الجلد).

-يتغير لون البشرة

-شفاء بطيء

-كدمات

-نزيف

-تورم

-جيوب من السوائل تحت الجلد

تشمل المضاعفات الخطيرة الأقل شيوعًا ما يلي:

-جلطات دموية في الساقين يمكن أن تنتقل إلى الرئتين وتسبب مرضًا خطيرًا

-فقدان السوائل المفرط ، والذي يمكن أن يؤدي إلى الصدمة

-حروق في الجلد أو الأنسجة العميقة بسبب الموجات فوق الصوتية المستخدمة لإذابة الدهون

-عدوى في الأنسجة الدهنية ، والتي قد يصعب علاجها

-قد يرغب بعض الأشخاص في إجراء المزيد من الجراحة التجميلية لإزالة أو شد الجلد المترهل الذي قد يتبقى بعد إزالة الأنسجة الدهنية.