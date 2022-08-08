طرق طبيعية لعلاج التهابات الحفاضة عند الأطفال

كتبت نهير عبد النبى

الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض شائع عند الأطفال، يتميز ببقع حمراء وقشور في منطقة الأعضاء التناسلية والأرداف وفي المناطق المغطاة بالحفاضات عند الأطفال على الرغم من أنه شائع إلا أنه يتطلب العلاج إذا كان لديك طفل صغير في منزلك وتجعله يرتدي حفاضات في كثير من الأحيان، فيجب أن تتعلم كيفية علاج الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض والوقاية منه لأن من المحتمل أن يصاب طفلك بطفح الحفاض بين الحين والآخر.

وحسب ما ذكره موقعparenting فمن أسباب طفح الحفاضات عند الأطفال؟

-الاحتكاك بالحفاض نفسه

-ترك حفاض مبلل أو متسخًا لفترة طويلة

-عدوي فطريه

-عدوى بكتيرية

-المهيجات الشائعة مثل الصابون والحفاضات المعطرة والمناديل المبللة

الحفاضات الرطبة والمتسخة هي السبب الرئيسي لطفح الحفاضات عند الأطفال. من البثور والحكة إلى البثور الصغيرة وتقشير الجلد ، يمكن أن يؤدي عدم علاج طفح الحفاض إلى التهابات بكتيرية عند الأطفال ويصبح سببًا لعدم الراحة لهم لذا إليك بعض العلاجات الطبيعية لطفح الحفاض التي يمكنك تجربتها.

-زيت جوز الهند

يشتهر زيت جوز الهند بخصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا وهو أحد أكثر العلاجات فعالية لطفح الحفاضات عند الأطفال. اغسلي مؤخرة طفلك بالماء الدافئ وجففيه بمنشفة ناعمة. بعد ذلك ، خذي نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وضعيه على المنطقة المصابة بعد غسل مؤخرة طفلك يمكن لزيت جوز الهند أيضًا علاج طفح حفاضات الخميرة بشكل فعال.

-حمام دقيق الشوفان

دقيق الشوفان هو علاج مجرب ومختبر لطفح الحفاضات عند الأطفال يوفر الراحة من الألم. يمكنك أن تأخذ ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المجفف وتخلطه في ماء الاستحمام اجعلي طفلك يجلس في الحمام (ضعيه إذا كان صغيرًا جدًا ولا يستطيع موازنة نفسه) لمدة 5-10 دقائق ، ثم جففي بشرته بالتربيت عليها كن لطيفًا ولا تفرك لأن الفرك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الحالة إذا كان طفح الحفاض شديدًا ، جربي هذا العلاج مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

-حليب الثدي

حليب الأم علاج فعال لطفح الحفاضات كل ما عليك فعله هو وضع بضع قطرات من حليب الثدي على المنطقة المصابة بالطفح الجلدي والسماح لها بالجفاف، للحصول على أفضل النتائج ، ضعي حفاضات جديدة بمجرد تجربة هذا العلاج.

-الزبادي

يمكن استخدام الزبادي العادي (وهذا يعني عدم إضافة السكر أو نشا الذرة) لعلاج الطفح الجلدي والالتهابات، ضع طبقة سميكة من الزبادي على المنطقة المصابة بالطفح الجلدي ، وستختفي الطفح الجلدي في غضون يومين، يمكنك استخدام الزبادي العادي تمامًا كما تستخدم كريم طفح الحفاض، استخدمي الزبادي بدرجة حرارة الغرفة على المنطقة المصابة ثم ضعي حفاضة.

-الصبار

إذا كان طفح الحفاض مصاحبًا لالتهاب شديد ، فعليك استخدام جل الصبار يمكنك إما استخدام هلام الصبار الطازج أو الإصدار المعبأ في زجاجات كلاهما طبيعي وسيوفر الراحة لطفلك.

-صودا الخبز والماء

تساعد صودا الخبز على موازنة مستويات الأس الهيدروجيني وتزيل البكتيريا والفطريات غير المرغوب فيها من جلد الطفل اخلطي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز في ماء دافئ واغسلي طفح طفلك بهذا المحلول بانتظام دعها تجف في الهواء ، وسيعمل هذا العلاج مثل السحر.

-حافظ على نظافة الحفاضات

عادة ما ينجم الطفح الجلدي الناتج عن الحفاضات من رطوبة الحفاضات لذا بعد الاستحمام أو تنظيف منطقة الحفاض (وقبل ارتداء حفاض جديد) ، تأكدي من تجفيف مؤخرته أيضًا ، استخدمي صابونًا معتدلًا أثناء الاستحمام ونظفي منطقة الحفاض جيدًا (لا تفركي!). تذكري تغيير الحفاضات كثيرًا ولا تستخدمي المناديل التي تحتوي على الكحول.