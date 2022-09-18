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ليلة سقوط تاجر الكيف قبل ترويج "البانجو" في الجيزة.. تفاصيل

الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:00 ص
ليلة سقوط تاجر الكيف قبل ترويج "البانجو" في الجيزة.. تفاصيل ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر البانجو، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه.

وقال المتهم عقب القبض عليه، إنه تحصل على المضبوطات من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، وأضاف أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، ويلتقي بعملائه بعد التواصل معهم هاتفيا.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعد ورود معلومات تشير إلى تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بعدة مناطق في الجيزة.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فوجه بسرعة ضبط المتهم، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر البانجو.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


تجارة المخدرات

امن الجيزة

مكافحة المخدرات

اخبار الحوادث



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